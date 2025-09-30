ЦБ утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты с «Метеором»
В настоящее время ведется подготовка к презентации новой купюры
Центральный банк России утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, на которой будет изображен теплоход «Метеор». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
— Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом, — сообщила Набиуллина.
По ее словам, в настоящее время ведется подготовка к презентации новой купюры и будут учтены все пожелания россиян, высказанные в ходе онлайн-голосования.
— Очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее приятно было держать в руках, — добавила глава ЦБ.
Напомним, выпуск обновленной тысячерублевой банкноты был приостановлен в 2023 году из-за неоднозначной реакции общественности на изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста. После этого Центробанк провел народное онлайн-голосование для выбора новых символов для купюры, победителем которого стал теплоход «Метеор».
Ранее Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках.
