ЦБ утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты с «Метеором»

В настоящее время ведется подготовка к презентации новой купюры

Фото: Артем Дергунов

Центральный банк России утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, на которой будет изображен теплоход «Метеор». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом, — сообщила Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время ведется подготовка к презентации новой купюры и будут учтены все пожелания россиян, высказанные в ходе онлайн-голосования.

— Очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее приятно было держать в руках, — добавила глава ЦБ.

Напомним, выпуск обновленной тысячерублевой банкноты был приостановлен в 2023 году из-за неоднозначной реакции общественности на изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста. После этого Центробанк провел народное онлайн-голосование для выбора новых символов для купюры, победителем которого стал теплоход «Метеор».

Ранее Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках.

Рената Валеева