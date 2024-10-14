Француза Лорана Винатье* приговорили к 3 годам колонии общего режима
Гражданин Франции Лоран Винатье* приговорен к трем годам колонии по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.
По версии следствия, он, будучи сотрудником зарубежной неправительственной организации, несколько лет не представлял документы, необходимые для внесения в реестр иноагентов. Также его обвинили в незаконном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России.
Винатье* признал свою вину в ходе судебного разбирательства, которое проходило в особом порядке.
В июле у француза изъяли имущество в рамках уголовного дела. Источник не уточнил, какое именно.
Справка
*признан иноагентом на территории РФ.
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