Француза Лорана Винатье* приговорили к 3 годам колонии общего режима

Фото: Динар Фатыхов

Гражданин Франции Лоран Винатье* приговорен к трем годам колонии по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

По версии следствия, он, будучи сотрудником зарубежной неправительственной организации, несколько лет не представлял документы, необходимые для внесения в реестр иноагентов. Также его обвинили в незаконном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

Винатье* признал свою вину в ходе судебного разбирательства, которое проходило в особом порядке.

В июле у француза изъяли имущество в рамках уголовного дела. Источник не уточнил, какое именно.