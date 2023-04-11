В Татарстане 5,5 тысячи человек страдают болезнью Паркинсона

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане болезнь Паркинсона диагностирована у 5,5 тысячи человек. Всего в России свыше 200 тысяч больных. Ежегодно выявляют до 30 тысяч новых пациентов.

Болезнь Паркинсона встречается все чаще и диагностируется в более молодом возрасте. По оценкам глобального Фонда Паркинсона, количество пациентов с этим диагнозом в мире увеличится вдвое к 2040 году, с 6 до 12—15 миллионов случаев.



— Мы стараемся помогать нашим пациентам не только как врачи, назначающие медикаментозное лечение, но и поддерживать их, в том числе организуя школы пациента, — рассказала руководитель республиканского клинико-диагностического Центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии и консультативно-диагностического Центра экстрапирамидной патологии Казани Зулейха Залялова.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане систематизированная помощь пациентам с расстройствами движения, в том числе с болезнью Паркинсона, началась в 2004 году. За эти годы на базе Центра экстрапирамидной патологии появились новые методы лечения. Также проводятся клинические исследования, внедряются различные формы социальной поддержки, позволяющей пациентам поддерживать физические навыки и когнитивные функции.

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Айрат Назипов