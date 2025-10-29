Противотуберкулезный диспансер в Бугульме не закроют благодаря вмешательству главы района

Возможность закрытия рассматривалась с 2020 года из-за состояния здания и снижения уровня заболеваемости в районе

Противотуберкулезный диспансер в Бугульме не будет закрыт и продолжит свою работу. Об этом сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале.

Решение о сохранении диспансера было принято после анализа ситуации, общения с персоналом учреждения и медицинским сообществом, а также обсуждения вопроса с министром здравоохранения Республики Татарстан Альмиром Абашевым.

— Не хотел комментировать судьбу Бугульминского противотуберкулезного диспансера, пока сам не разберусь с ситуацией. Поэтому пишу сейчас, когда в столь важном для нашего района вопросе поставлена точка... Итог переговоров такой: противотуберкулезный диспансер в Бугульме НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, он продолжит свою работу, — заявил Дамир Фаттахов.

По словам главы района, возможность закрытия диспансера рассматривалась с 2020 года из-за состояния здания и снижения уровня заболеваемости в районе. Однако, как подчеркнул Фаттахов, важно учитывать и другие факторы и комплексно смотреть на проблему.

Более того, министром здравоохранения РТ поставлена задача повысить эффективность работы диспансера, чтобы все плановые показатели по сбережению здоровья жителей выполнялись в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо туберкулезного диспансера в Бугульме планировалось открыть кабинет при поликлинике, а лечение больных туберкулезом перенести в Альметьевск, Лениногорск и Казань. По данным на текущий момент, на учете в Бугульме состоит 48 больных туберкулезом, а за этот год выявлено еще 16 новых случаев заболевания.

Рената Валеева