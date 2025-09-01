Новости общества

Москвичку оштрафовали за репост мультфильма о Дональде Даке и Гитлере в сети «ВКонтакте»

21:03, 01.09.2025

Несмотря на сатирическую направленность мультфильма, суд посчитал, что репост нарушает законодательство

Фото: Динар Фатыхов

Суд в Москве оштрафовал женщину на 1,5 тысячи рублей за репост в соцсети «ВКонтакте» мультфильма, в котором диснеевский персонаж Дональд Дак высмеивает Адольфа Гитлера. Об этом свидетельствуют судебные документы, пишет РИА «Новости».

Согласно материалам дела, москвичка «допустила публичное демонстрирование в сети... материалов... в которых содержится нацистская символика».

Несмотря на сатирическую направленность мультфильма, суд посчитал, что репост нарушает законодательство, запрещающее демонстрацию нацистской символики.

Рената Валеева

