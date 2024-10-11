Жильцы домов у сотовых вышек могут получить компенсацию за вред здоровью

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил, что жильцы домов, расположенных рядом с сотовыми вышками, могут получить компенсацию за вред здоровью в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой вышки.

По словам депутата, размер компенсации может составлять от одного миллиона рублей и выше. Также возможно инициировать снос вышки.

Гаврилов отметил, что в случае, если соседи сдали в аренду земельный участок под сотовую вышку, что негативно влияет на здоровье других жителей, можно требовать сноса вышки.

Депутат также подчеркнул, что даже без подтвержденного ухудшения здоровья, жильцы могут обращаться в суд и правоохранительные органы, так как близость сотовых вышек значительно снижает стоимость жилья.

Анастасия Фартыгина