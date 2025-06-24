Россия продлила запрет на экспорт риса-сырца до конца 2025 года

Правительство продлило запрет на экспорт риса-сырца еще на полгода, до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписано, как сообщается в пресс-релизе правительства. Решение принято с целью поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

Параллельно готовится постановление о введении тарифной квоты на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. Экспорт этой продукции запрещен до 30 июня 2025 года.

По информации, полученной по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, размер тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы может составить 50 тыс. тонн. Внутриквотная ставка вывозной таможенной пошлины планируется на уровне 0%, а внеквотная — 50%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Власти пошли навстречу запросам стран-партнеров и сделали исключение для риса, предназначенного для посева. Данный вид продукции будет исключен из-под действия временных ограничений.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ достиг рекордных 1,259 млн тонн, что значительно превышает показатель 2023 года (1,073 млн тонн).

Напомним, что Россия впервые ввела запрет на экспорт риса 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, основном рисоводческом регионе страны.

Рената Валеева