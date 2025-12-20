США заявили о начале антитеррористической операции в Сирии

По словам министра войны США, это ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире

Министр войны США Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции «Ястребиный удар» в Сирии. По его словам, это ответ на недавнюю атаку на американских военных в Пальмире.

— Ранее сегодня американские войска начали операцию «Ястребиный удар» в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире (Сирия), — говорится в публикации Хегсета в соцсети X.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал нанести массированный удар, который оказался «успешным и точным».

Неделю назад в Пальмире произошло нападение, в результате которого погибли два военнослужащих США и один гражданский переводчик, еще три человека получили ранения. Среди жертв также оказался сирийский военнослужащий. По словам Хегсета, исполнитель атаки на американцев был уничтожен союзническими силами.

Галия Гарифуллина