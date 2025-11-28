Генпрокуратура потребовала признать Pussy Riot экстремистской организацией

Слушание по этому делу назначено на 15 декабря

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура России обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании объединения «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России. Слушание по этому делу назначено на 15 декабря. Об этом сообщается в материалах на сайте Министерства юстиции.



Pussy Riot — это скандально известная панк-группа, получившая широкую известность после провокации в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года. В результате этого инцидента в августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц — Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — к двум годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве. Впоследствии наказание Самуцевич было заменено на условное, а Толоконникова и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года по амнистии.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Мария Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер — 11 лет, а Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова — по 8 лет лишения свободы каждая.

Ранее также стало известно, что Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, и она была объявлена в международный розыск.

Рената Валеева