В Казани директора ООО «Газ-Автоматика» подозревают в неуплате налогов на 27 млн рублей

Ее автомобиль арестован

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов на сумму более 27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2021—2023 годах директор ООО «Газ-Автоматика» путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 15 контрагентами уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Противоправная деятельность была выявлена в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. В ходе оперативно-розыскных действий была установлена схема уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных контрагентов.

В целях обеспечения исполнения приговора и иных имущественных взысканий следователи наложили арест на автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей, фактически находящийся в собственности обвиняемой. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных соучастников преступления. Расследование продолжается.

Елизавета Пуншева