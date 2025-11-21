«Главстрой» инвестирует 380 млн рублей в развитие детских лагерей Татарстана

По госконтракту будут реализованы четыре проекта, в числе которых строительство новых объектов загородного оздоровительного лагеря «Чайка»

Фото: Максим Платонов

ГБУ «Главстрой РТ» планирует направить 380 млн рублей на реализацию нескольких крупных проектов в сфере детского отдыха и оздоровления в Татарстане. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок. Проект находится на стадии подачи заявок.



В рамках госконтракта предусмотрено комплексное развитие нескольких объектов. В Балтасинском районе будет проведена реконструкция здания столовой детского лагеря «Романтик», а также осуществлено новое строительство объектов инфраструктуры учреждения. Проект включает оснащение помещений необходимым оборудованием и мебелью.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Зеленодольском районе в селе Ильинское построят медицинский пункт при оздоровительно-досуговом учреждении имени Мусы Джалиля. Объект будет полностью оборудован необходимой медицинской техникой и мебелью. Также в Тетюшском районе развернется строительство новых объектов загородного оздоровительного лагеря «Чайка». Проект предусматривает не только возведение зданий, но и благоустройство территории, а также оснащение лагеря всем необходимым оборудованием и инвентарем.

Работы будут завершены к 1 декабря 2026 года. Напомним, что детская оздоровительная кампания в Татарстане превысила плановые показатели. Также Вячеслав Володин предложил организовать круглогодичный детский отдых в России.

Наталья Жирнова