Президент России отметил заслуги татарстанских работников

17:05, 02.12.2025

Благодарность получили двое человек за трудовые успехи и шестеро — за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий

Президент России отметил заслуги татарстанских работников
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении благодарностью ряда работников Татарстана за их профессиональные достижения и вклад в развитие региона.

За многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи благодарность президента России получили:

  • Алевтина Кудрева — ведущий специалист по охране труда железнодорожной станции Юдино;
  • Анастасия Латыпова — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани.

За активное участие в реализации общественно значимых мероприятий отмечены:

  • Азат Абзалов — заместитель руководителя Исполкома Казани;
  • Наталья Лебедева — начальник управления документационного сопровождения аппарата Кабмина Татарстана;
  • Евгений Лысачкин — руководитель секретариата премьер-министра Татарстана;
  • Назиль Насибуллин — помощник премьер-министра Татарстана по внешнеэкономической деятельности;
  • Владимир Никифоров — заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при раисе Татарстана;
  • Инга Новикова — директор Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин был удостоен звания Героя Труда России, а директора театра оперы и балета им. Мусы Джалиля наградили за заслуги в культуре.

Наталья Жирнова

