Президент России отметил заслуги татарстанских работников
Благодарность получили двое человек за трудовые успехи и шестеро — за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении благодарностью ряда работников Татарстана за их профессиональные достижения и вклад в развитие региона.
За многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи благодарность президента России получили:
- Алевтина Кудрева — ведущий специалист по охране труда железнодорожной станции Юдино;
- Анастасия Латыпова — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани.
За активное участие в реализации общественно значимых мероприятий отмечены:
- Азат Абзалов — заместитель руководителя Исполкома Казани;
- Наталья Лебедева — начальник управления документационного сопровождения аппарата Кабмина Татарстана;
- Евгений Лысачкин — руководитель секретариата премьер-министра Татарстана;
- Назиль Насибуллин — помощник премьер-министра Татарстана по внешнеэкономической деятельности;
- Владимир Никифоров — заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при раисе Татарстана;
- Инга Новикова — директор Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.
Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин был удостоен звания Героя Труда России, а директора театра оперы и балета им. Мусы Джалиля наградили за заслуги в культуре.
