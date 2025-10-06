Матвиенко считает, что неработающие граждане должны делать взносы в ФОМС

По мнению спикера Совфеда, «здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой об обязательном внесении взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для трудоспособных неработающих граждан. Данное предложение было озвучено в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

По мнению председателя Совфеда России, работающие граждане не должны единолично нести финансовую нагрузку по медицинскому обеспечению неработающих трудоспособных россиян.

— Скажите, пожалуйста, [есть] 700 тыс. неработающих в Москве. Они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить вот эту среднюю страховку в год, 45 тыс., коллеги? <…> Давайте отработаем. <…> Здоровый человек 45 тыс. в год может заплатить, — сказала Матвиенко.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что при этом инициатива не затрагивает пенсионеров, детей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предложение передано на рассмотрение профильного комитета Совета Федерации по социальной политике для детальной проработки.

Наталья Жирнова