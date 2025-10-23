Ледовая переправа между Казанью и Верхнеуслонским районом готовится к открытию
Ледовая переправа предназначена для обеспечения безопасности жизни людей в период с ноября 2025 года по апрель 2026 года
В Казани началась подготовка к открытию сезонной ледовой переправы через реку Волгу. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии города.
Документ, опубликованный на официальном портале мэрии, предусматривает создание комиссии, которая должна принять в эксплуатацию переправу на участке от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района Татарстана.
- Согласно постановлению, ледовая переправа предназначена для обеспечения безопасности жизни людей в период с ноября 2025 года по апрель 2026 года.
Комиссия будет руководствоваться строгими инструкциями, в том числе федеральными правилами пользования переправами и нормативными актами республики. Это необходимо для обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации ледового маршрута.
