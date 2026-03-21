Минцифры опровергло слухи о «белых списках» для домашнего интернета

Минцифры опровергло информацию о внедрении «белых списков» провайдерами домашнего интернета. В министерстве заявили, что необходимости в ограничении Wi‑Fi нет.

— Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка», — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в ряде регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам, — сообщили в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет.

— Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет, — заверили в министерстве.



Эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась. Ранее РБК сообщал, что полный запрет Telegram может вступить в силу в начале апреля.

Рената Валеева