Россия заняла второе место в G20 по доступности интернета

Средняя стоимость безлимитного интернета со скоростью от 60 Мбит/с составляет 658,6 рубля в месяц, дешевле только в Индии

Россия заняла второе место среди стран «Большой двадцатки» по доступности безлимитного интернета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ открытых данных.

В России безлимитный интернет со скоростью от 60 мегабит в секунду обходится в среднем в 658,6 рубля в месяц. Более низкая стоимость среди стран G20 зафиксирована только в Индии — 600,4 рубля.

По словам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, сравнительно низкая цена интернета в России связана с высокой конкуренцией на рынке связи.

— Сегодня крупнейшие провайдеры — это «Ростелеком», «Эр-Телеком» и все федеральные операторы сотовой связи. Их острая конкуренция и значительные инвестиции привели к снижению стоимости доступа, — отметил эксперт.

Третье место среди стран G20 по доступности интернета занимает Китай — 902,7 рубля в месяц. Далее следует Турция, где стоимость услуги составляет 1161,5 рубля.

В Бразилии, Южной Корее и Индонезии цены находятся примерно на одном уровне — около 1 700 рублей в месяц. В Аргентине интернет стоит чуть более 2 000 рублей, в Мексике — почти 2 500 рублей.

В Италии средняя стоимость составляет 2 567 рублей, в Японии — 2 662 рубля, во Франции — 2 832 рубля. Более 3 000 рублей в месяц интернет обходится в ЮАР, а в Великобритании — 3 507 рублей.

Самые высокие цены на интернет среди стран «Большой двадцатки» зафиксированы в США — 5 972 рубля в месяц. Далее следуют Саудовская Аравия (5 625,6 рубля), Канада (5 106,3 рубля), Австралия (4 750 рублей) и Германия (4 035,7 рубля).

Ариана Ранцева