Владимир Путин утвердил руководителей четырех федеральных судов в Татарстане
Кадровые изменения произошли в Алексеевском, Атнинском, Менделеевском и Нурлатском районах
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов в четырех районах Татарстана. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает кадровые изменения в Алексеевском, Атнинском, Менделеевском и Нурлатском районах.
Согласно указу, Дмитрий Поляков назначен председателем Алексеевского районного суда, Азат Назмиев — главой Атнинского районного суда, Денис Токтаров — руководителем Менделеевского районного суда, а Альбина Никитина — председателем Нурлатского районного суда. Срок полномочий вновь назначенных судей составит шесть лет.
Ранее Владимир Путин назначал новых судей Татарстана. Всего в списке шесть человек, трое из которых — председатели зеленодольского и казанских судов.
