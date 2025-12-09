Во время продажи квартиры Долина думала, что участвует в спецоперации по поимке преступников

Фото: Динар Фатыхов

ТАСС сообщает, что в судебных материалах по спору о недвижимости певицы Ларисы Долиной содержится информация о специфике сделки с квартирой, заключенной с Полиной Лурье. Как стало известно из документов, артистка действовала, полагая, что участвует в спецоперации правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, Лариса Долина не имела реального намерения отчуждать квартиру. В документах указано, что певицу убедили: она сотрудничает с правоохранительными органами в рамках операции по выявлению и задержанию преступников, а сделка носит фиктивный характер и проходит под контролем соответствующих служб.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что ее доверительница в момент заключения сделки не усматривала признаков невменяемости у артистки. Ранее сообщалось, что Долина, предложившая вернуть 112 млн рублей покупательнице своей квартиры Лурье, сделала это исключительно из-за общественного резонанса, а не из-за искреннего раскаяния.



Наталья Жирнова