Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян в запасе

В документе обозначены ведомства, где пройдут сборы: ВС РФ, Росгвардия, спасательные воинские формирования МЧС, а также органы госохраны и ФСБ

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Согласно документу, в 2026. году будет организован призыв россиян для прохождения соответствующих сборов.

В указе обозначены ведомства, где пройдут сборы: Вооруженные силы, войска Росгвардии, спасательные воинские формирования МЧС, а также органы государственной охраны и ФСБ. Ответственность за организацию и проведение мероприятий по призыву и самим сборам возложена на правительство России и региональные органы исполнительной власти.

Ранее глава государства подписал закон, расширяющий возможности использования резервистов. Теперь их разрешается направлять на специальные сборы для защиты стратегически важных объектов — в том числе объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводов и других ключевых элементов инфраструктуры страны.

Наталья Жирнова