За ночь над соседней с Татарстаном Нижегородской областью сбили 4 дрона

Об этом сообщило Минобороны России

Фото: Дарья Пинегина

За ночь с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря над соседней с Татарстаном Нижегородской областью сбили 4 дрона. Об этом сообщило Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении министерства.

Атаки затронули 13 регионов. Самое большое количество БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Крымом, 49 и 22 дрона соответственно.

Напомним, что в Чебоксарах утром во время атаки БПЛА пострадали люди. Глава республики сообщил о повреждении жилых домов.

Наталья Жирнова