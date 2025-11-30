Над Татарстаном сбили еще один дрон

В Минобороны России заявили, что это произошло в период с 12:00 до 16:00 по мск

Фото: Татьяна Демина

Над Татарстаном сбили еще один украинский БПЛА. В Минобороны России заявили, что это произошло в период с 12:00 до 16:00 по мск.

— В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Еще четыре дрона сбили над Курской и Белгородской областями и Крымом. Напомним, что в Татарстане с 10:39 до 14:44 по мск действовал режим «Беспилотная опасность». В этот период в трех городах республики объявляли угрозу атаки БПЛА и с 8:00 до 12:00 в небе над территорией региона средствами ПВО был сбит один дрон.

Наталья Жирнова