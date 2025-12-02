Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил свои полномочия с 1 декабря 2025 года. Соответствующее решение Совета муниципального образования «город Иннополис» было опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Отставка градоначальника была принята по его собственному желанию. Решение Совета Иннополиса будет направлено в Совет Верхнеуслонского района республики.

Ранее стало известно, что Вандюков был назначен новым директором Университета Иннополис. На этом посту он сменит Искандера Бариева, который принял решение покинуть должность, занимаемую им с 1 сентября 2024 года.



Рената Валеева

Справка

Дмитрий Владимирович Вандюков родился 18 марта 1976 года в Зеленодольске и окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева и ТИСБИ.

Начал свою карьеру в 1999 году в Министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ, после чего занимал различные должности в ОАО «Таттелеком», дойдя до поста заместителя гендиректора — начальника Казанского управления электрической связи с 2009 по 2016 год.

С 2016 по 2019 год Вандюков исполнял обязанности первого замминистра информатизации и связи РТ, а затем, с 2019 по 2024 год, руководил ОЭЗ «Иннополис», став в июне 2024 года мэром города Иннополис.