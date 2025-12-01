В Казани перекроют улицы Островского и Марджани

С 1 по 31 декабря текущего года будет полностью перекрыт проезд между жилыми домами №105а и 107 по улице Островского

Фото: Максим Платонов

В Казани введут временные ограничения движения на улицах Островского и Шигабутдина Марджани. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города.

Так, с 1 по 31 декабря текущего года будет полностью перекрыт проезд между жилыми домами №105а и 107 по улице Островского. Причиной такого ограничения являются фасадные работы на одном из зданий.

Реальное время / realnoevremya.ru

С 2 декабря 2025 года по 20 января 2026 года вводится частичное перекрытие проезжей части по улице Шигабутдина Марджани в районе здания №48. Здесь будут проводиться работы по строительству и реконструкции кабельных линий.

Напомним, ранее Комитет сообщал о частичном ограничении движения по проезжей части на улице Чехова. Эти работы, связанные с устройством шпунтового ряда, действуют с 28 ноября и продлятся до 26 декабря.



Рената Валеева