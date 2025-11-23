Аэропорт «Казань» потратит на новогодние подарки для детей 2,3 млн рублей

Всего будет закуплено более 1 360 подарков

Фото: Михаил Захаров

Международный аэропорт «Казань» объявил о закупке новогодних подарков для детей работников предприятия в возрасте от 1 до 15 лет. Всего планируется приобрести более 1 360 подарочных наборов четырех различных видов с учетом возрастных особенностей получателей.

Для самых маленьких (от 1 до 4 лет) подготовлено 237 подарков, включающих развивающие игры, интерактивные игрушки и специальные детские сладости. Детям постарше (от 5 до 10 лет) достанется 415 наборов с магнитными играми и новогодними сувенирами. Еще 360 подарков предусмотрено для подростков, а 350 специальных наборов будут с мягкой игрушкой — символом года.

В состав каждого подарка входят развивающие игры, интерактивные игрушки, наборы для творчества и кондитерские изделия от известных производителей. Особое внимание уделено оформлению упаковки — подарочные короба выполнены в едином новогоднем стиле с праздничной символикой.

Праздничные наборы будут доставлены в аэропорт в период с 13 по 20 декабря 2025 года.

Дмитрий Зайцев