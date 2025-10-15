Парковка-призрак, кумовские УК и «коммуналка» для умерших

С какими проблемами в сфере ЖКХ сталкиваются татарстанцы

Фото: Максим Платонов

Печать и подпись — вопрос денег

За девять месяцев жители Татарстана чаще всего жаловались через систему «Народный контроль» на благоустройство территорий, содержание дорог и освещение улиц. Однако за рутинными проблемами скрываются и более серьезные нарушения, в том числе случаи коррупции, связанные с манипуляциями с документацией со стороны должностных лиц.

Выявляются нарушения, связанные с обеспечением парковочными местами. Показательным является случай в Набережных Челнах, где застройщик прибегнул к фиктивному увеличению числа мест на бумаге. При этом в заявленное количество была включена и парковка, относящаяся к территории детского сада, руководство которого опровергло наличие каких-либо договоренностей с застройщиком. В результате фактическое количество мест во дворе оказалось на 550 меньше заявленных 1 405-ти

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другой застройщик заявил в документах о многоуровневой парковке, но та даже не была построена.

— Жильцы остались без парковки и после работы будут наворачивать круги в ее поисках, — рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша на пресс-конференции.

Жильцы оплачивали расходы по отоплению за собственников нежилых помещений

Среди поднятых проблем — отсутствие детских садов в новых жилых комплексах. Существующие дошкольные учреждения уже работают с максимальной нагрузкой или в две смены, заявила спикер.

Также были выявлены проблемы при выборе управляющих компаний (УК) для многоквартирных домов, отбор которых проводится на конкурсной основе. Зафиксированы случаи, когда жители оплачивают расходы по отоплению за собственников нежилых помещений.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Есть вопросы с привлечением к управлению многоквартирными домами застройщиков своих аффилированных компаний. Протоколы общего собрания собственников помещения осуществляется одновременно с подписанием актов о приеме помещения, чем обеспечивается недобросовестная конкуренция. Так, был выявлен факт, когда супруга собственника и директора организации застройщика являлась учредителем УК, — рассказала она.

Выявлены нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ходе мониторинга зафиксированы случаи начисления платежей за ТКО умершим собственникам и объектам, фактически отсутствующим на территории.

Холодные батареи — не всегда повод для волнения

Госжилинспекция Татарстана также констатирует неудовлетворительную работу коммунальных и жилищных служб. За девять месяцев в республике зарегистрировано 18 тыс. обращений — условно по одной жалобе на каждый дом.

Начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин предложил взять Нижнекамск за ватерлинию для оценки количества жалоб. Он напомнил, что в прошлом году именно в Нижнекамске катастрофическое состояние сетей оставило десятки домов без тепла. В текущем году за девять месяцев там зарегистрировано 770 обращений, что, по его оценке, с учетом жилого фонда не является избыточным. Для сравнения, в Альметьевском районе с вдвое меньшим фондом за тот же период получено 1 200 обращений, из которых 40% — повторные.



Тыгин сообщил, что в этом году ГЖИ РТ не станет запускать горячую линию по вопросам отопления.

— Опыт прошлого года показал, что для коммунальных служб горячая линия инспекции воспринималась как двухнедельная амнистия, — объяснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также напомнил жителям, что холодные батареи — не всегда повод для волнения.

— Это не повод для обращения к прокурору или в инспекцию, так как мы меряем температуру в самой комнате. Температура батареи не имеет значения, если температура в квартире соответствует нормативу, это нормально, — заверил Тыгин. Он попросил граждан сначала проверить, что температура в их квартире действительно ниже установленного норматива (менее 18 градусов), и только потом обращаться с жалобами.

Рената Валеева