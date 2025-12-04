В Татарстане с начала года на Куйбышевской ЖД пострадало 2 человека

Наибольшее число непроизводственных травм зарегистрировано в Самарской области

Фото: Руслан Ишмухаметов

За 11 месяцев 2025 года на объектах Куйбышевской железной дороги зафиксировано 62 случая происшествий, связанных с несоблюдением правил личной безопасности, — в том числе с учетом электротравм. Из них 44 человека погибли.

Наибольшее число непроизводственных травм зарегистрировано в Самарской области (23 случая) и Башкирии (20 случаев). В Пензенской области зафиксировано 9 происшествий, в Ульяновской области — 5, в Татарстане — 2. По данным железнодорожников, главными причинами трагедий стали переход путей в неустановленных местах и нахождение на инфраструктурных объектах в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее правительство Татарстана утвердило план инфраструктурных проектов в сфере транспорта на 2026 год.

Наталья Жирнова