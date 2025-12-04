Новости общества

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

09:12, 04.12.2025

Прием вопросов для участия в мероприятии начнется 4 декабря в 15:00 по мск и продлится до завершения эфира

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина запланированы на 19 декабря в 12:00. Об этом сообщил Кремль.

Как стало известно из официального сообщения, прием вопросов для участия в мероприятии начнется 4 декабря в 15:00 по мск и продлится до завершения эфира. Еще в сентябре Путин дал старт подготовке к новой прямой линии с гражданами.

Наталья Жирнова

