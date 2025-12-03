Росстат: уровень занятости населения достиг 61,8%

Фото: Динар Фатыхов

По данным Росстата, в октябре 2025 года уровень занятости населения России в возрасте от 15 лет и старше составил 61,8%.

В общей численности рабочей силы, которая достигла 76,5 млн человек, 74,8 млн были заняты экономической деятельностью. При этом 1,7 млн человек классифицировались как безработные согласно критериям Международной организации труда. Уровень безработицы среди населения старше 15 лет составил 2,2%. Средняя продолжительность поиска работы у безработных различалась по полу: женщины искали работу в среднем 5,6 месяца, мужчины — 5,4 месяца.

Анализ показал, что среди занятых доля женщин составила 48,9%. Также отмечено различие в уровне занятости между городским (63,5%) и сельским (56,7%) населением.

Тем не менее, экономика России требует 1,7 миллиона квалифицированных рабочих. Медработники и технические специалисты стали главным дефицитом рынка труда.

Наталья Жирнова