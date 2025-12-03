Экономика России требует 1,7 миллиона квалифицированных рабочих

Медработники и технические специалисты стали главным дефицитом рынка труда

Фото: Мария Зверева

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил о наиболее востребованных специальностях на российском рынке труда. По его словам, экономика страны испытывает наибольшую потребность в квалифицированных рабочих и медицинских специалистах, передает ТАСС.

Среди самых востребованных профессий оказались медицинские работники: медсестры, фельдшеры и акушеры. При этом министр отметил, что в этих сферах наблюдается значительный возрастной разрыв среди сотрудников. Высоким спросом также пользуются технические специалисты: электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ближайшие семь лет экономике потребуется дополнительно привлечь более 1,7 млн квалифицированных рабочих.

Одновременно растет потребность в специалистах с высшим образованием, которая через семь лет составит 35% от общей потребности в кадрах. Наибольший спрос ожидается в сферах образования и здравоохранения — суммарно потребуется 1,3 млн специалистов.

Развитие информационных технологий и повышение производительности труда увеличивают потребность в высококвалифицированных кадрах в сельском хозяйстве, торговле и логистике.



Наталья Жирнова