Участники СВО получат право на бесплатное второе среднее профессиональное образование

Мера также касается лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года

Фото: Дмитрий Резнов

Госдума приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции возможность повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе. Законопроект разработан при участии первых вице-спикеров Совфеда Владимира Якушева и Андрея Яцкина, руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева и лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Согласно новым нормам, право на бесплатное получение второго СПО распространяется на военнослужащих, мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России. Мера также касается лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

— Вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой — один из важных, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин также сообщил, что с начала СВО было принято 148 законов по поддержке участников боевых действий и их семей.

Наталья Жирнова