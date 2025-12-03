Минниханов принял участие в заселении дома от Госжилфонда в Балтасинском районе

Трехэтажная одноподъездная новостройка представлена для многодетных семей, детей-сирот и участников программы «Арендное жилье»

Сегодня в поселке городского типа Балтаси состоялось торжественное заселение 12-квартирного дома №2а по улице Каенлык. Новостройка была возведена за счет инвестиций Госжилфонда при раисе Татарстана в рамках республиканской программы соципотеки. В мероприятии принял участие раис республики Рустам Минниханов, поздравивший новоселов.

Трехэтажная одноподъездная новостройка представлена для многодетных семей, детей-сирот и участников программы «Арендное жилье». Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, оборудованы двухконтурными котлами отопления, сантехникой, газовыми плитами, газоанализаторами и счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Минниханов поздравил новоселов с этим событием. В ходе визита он зашел в гости к многодетной семье Ахметзяновых — супругам Ринату и Наталье, воспитывающим шестерых детей, самый младший из которых, Денис, посещает детский сад. Семья Ахметзяновых получила жилье в новом доме.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин выразил благодарность руководству республики за поддержку в части улучшения жилищных условий граждан.

— По программе Госжилфонда мы активно работаем. Многоквартирные дома у нас востребованы. Есть планы по строительству еще нескольких таких домов в следующем году, — отметил он.

На текущий год план предполагает строительство в Татарстане 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. м, который на сегодняшний день выполнен на 93%. Республиканская программа социальной ипотеки, стартовавшая в 2005 году, успешно решает одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» — повышение обеспеченности граждан жильем.

