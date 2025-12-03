В Татарстане задержали начальника военного представительства Минобороны

Офицер подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Динар Фатыхов

УФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность начальника военного представительства Минобороны. Офицер подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе.

Установлено, что фигурант дела систематически получал денежное вознаграждение за содействие при согласовании актов сдачи-приемки работ. Кроме того, он обеспечивал неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий госконтракта. Речь идет о технадзоре за авто общевойскового назначения, которые поставлялись в Крым и в зону проведения СВО.

предоставлено Евгением Семеновым

На основании материалов, собранных УФСБ России по Татарстану, возбуждено уголовное дело. Начальнику военного представительства инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа»).

Вчера ФСБ заявило о предотвращении террористического акта на территории Крыма, направленного против одного из старших офицеров Минобороны. Покушение готовилось ГУР Минобороны Украины. Завербованный гражданин Украины должен был совершить подрыв личного автомобиля российского военного.



Рената Валеева