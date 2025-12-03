Демпферные выплаты нефтяникам в ноябре выросли до 64,7 млрд рублей

В октябре они составили лишь 43,8 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в ноябре 2025 года достигли 64,7 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Совокупно за прошедшие одиннадцать месяцев текущего года демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 824 млрд рублей.

Расчеты по демпферу традиционно осуществляются за предшествующий месяц, то есть ноябрьские выплаты были произведены за октябрь. Сумма значительно возросла по сравнению с октябрем, когда аналогичные выплаты составили 43,8 млрд рублей. Тогда, как поясняли в Минфине, демпфер по бензинам был «обнулен» из-за высоких биржевых цен, зафиксированных в сентябре.

Ситуация изменилась для выплат за октябрь благодаря вступлению в силу указа президента РФ о моратории на обнуление демпфера. Этот мораторий впервые был применен именно к октябрьским расчетам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, нефтяники получат доначисления по бензинам за сентябрь. Это стало возможным после внесения ретроактивных изменений в законодательство, которые повышают на 10 процентных пунктов «отсечку» (пороговое значение), после которой демпфер обнуляется. Корректировки были внесены задним числом, с сентября 2025 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ были приняты Госдумой в окончательном чтении 20 ноября и подписаны президентом 28 ноября.

Новая «отсечка» по бензину теперь установлена на уровне 72,54 тыс. руб./тонна, а по дизтопливу — 74,36 тыс. руб./тонна. По данным ФАС России, средняя оптовая цена реализации дизельного топлива в октябре составила 70 575 руб./тонна, Аи-92 — 72 606 руб./тонна. Таким образом, даже с учетом новых пороговых значений, нефтяники вновь не получили бы демпфер по бензинам в отчетном месяце, если бы мораторий президента на его обнуление не вступил в силу.

Рената Валеева