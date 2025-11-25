Спрос на офисные подработки в Татарстане вырос в 2,4 раза

Жители республики могут рассчитывать на заработок в 25 551 рубль в месяц

Фото: Максим Платонов

Бизнес в Татарстане увеличил число предложений по неполной занятости для офисных специальностей. За январь — октябрь 2025 года спрос на такие подработки вырос в 2,4 раза (+135%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Подработка».

В среднем, специалисты в Татарстане могли рассчитывать на заработок в 25 551 рубль в месяц за частичную занятость в офисном сегменте.

В целом по России, среди офисных специальностей, наиболее заметный рост числа предложений подработки зафиксирован по следующим позициям:

маркетологи: спрос вырос более чем в два раза (+114% год к году). Среднее предлагаемое вознаграждение составило 36 263 рубля в месяц;

помощники руководителя: число предложений частичной занятости увеличилось более чем в два раза (+108%). Средний доход — около 30 960 рублей в месяц;

менеджеры по работе с маркетплейсами: бизнес предлагал частичную занятость на этой позиции на 93% чаще. Исполнители могли рассчитывать в среднем на 24 590 рублей в месяц;

Мария Зверева / realnoevremya.ru

бухгалтеры: спрос вырос на 91% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 27 155 рублей в месяц.

Эксперты подчеркивают, что итоговый доход может варьироваться в зависимости от региона, специфики задач и опыта исполнителя, поэтому фактические суммы могут отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса.

— Мы видим, что интерес к частичной занятости растет по разным позициям. Офисные специальности не исключение: вместе с увеличением числа предложений по частичной занятости здесь растет и интерес исполнителей к такому формату. Так, по России за январь — октябрь 2025 года число откликов на офисные подработки выросло более чем в два раза. Формат частичной занятости становится осознанной частью карьерной стратегии: исполнители совмещают подработку с основной работой, учебой или другими делами, приобретая новый опыт и навыки, — прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

«Реальное время» выяснило, какие подработки сейчас доступны жителям Казани и сколько им готовы заплатить компании. Подробнее — в нашем материале.

Рената Валеева