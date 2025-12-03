В Татарстане на 23% выросло число выявленных коррупционных преступлений

Об этом сообщил зампрокурора республики Тимур Нуриев

В Татарстане в 2025 году значительно увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений — на 23% по сравнению с предыдущим годом. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы по противодействию коррупции, сообщил зампрокурора республики Тимур Нуриев.

— В этом году в Татарстане выявлено более 1200 преступлений, что на 23% больше, чем в прошлом году. Татарстан занимает первое место по выявленным коррупционным преступлениям. Это не говорит о высоком уровне коррупции в нашей республике. Это говорит о том, что правоохранительные органы у нас работают эффективно, — подчеркнул Нуриев, объясняя динамику активной работой ведомств по выявлению подобных нарушений.

Напомним, благодаря работе СУ СКР с начала года было раскрыто более сотни преступлений прошлых лет. За девять месяцев следственным управлением было возбуждено 3 176 уголовных дел. При этом основная часть из них — это преступления коррупционной направленности, которых насчитывается 763, что также превышает показатели прошлого года.

Рената Валеева