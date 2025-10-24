С начала года СК Татарстана раскрыл более 100 преступлений прошлых лет

Общая сумма ущерба по всем уголовным делам, раскрытым за девять месяцев сотрудниками Следкома, превысила 11 млрд рублей

Благодаря СУ СК по Татарстану с начала года было раскрыто более сотни преступлений прошлых лет. Об этом стало известно во время заседания комитета, сообщает пресс-служба.



За девять месяцев следственным управлением было возбуждено 3 176 уголовных дел. Основная часть — это преступления коррупционной направленности — 763, что превышает прошлогодние показатели. Также за этот период раскрыты 112 преступлений прошлых лет, что также значительно больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Общая сумма ущерба по всем уголовным делам превысила 11 млрд рублей. При этом на сегодняшний день возмещено около 10 млрд рублей. Для обеспечения исполнения приговоров наложен арест на имущество на сумму более 3 млрд рублей.

