В казанском зоопарке создадут кусочек тайги для амурских тигров

Над новым домом хищников работает целая команда специалистов

В Казанском зоопарке «Река Замбези» готовятся к новоселью два молодых амурских тигра — годовалые самец и самка. Краснокнижные хищники прибыли из Уссурийской тайги и уже адаптируются во временных помещениях. Об этом сообщила архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

Над новым домом для амурских тигров работает команда известных мастеров — архитектор Светлана Темлякова, художники Альберт Тимиршин, Сирень Ганиев, уличный художник Дамир Бозик и преподаватель живописи Алена Быкова. Визуализацию вольеров создал архитектор Артем Комаров.

Для новых обитателей зоопарка будет построен вольерный комплекс, сочетающий африканскую стилистику основного здания с элементами тайги. Особенность будущего комплекса — закрытые и открытые вольеры с панорамным бронированным остеклением, позволяющим посетителям максимально близко наблюдать за хищниками.

— В плотном контакте со специалистами зооботсада создан уникальный вольер, где есть автономная женская и мужская зоны и даже родильный зал! — сообщила архитектор Елена Валеева.

Художники создали впечатляющую декорацию, имитирующую естественную среду обитания тигров — живописную тайгу с эффектом прохладного тумана и реалистичными изображениями елей.

В настоящее время в вольере ведутся последние приготовления: формируется природный ландшафт и обустраивается водоем.

Наталья Жирнова