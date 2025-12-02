В Курской области установят памятник Сергею Чебневу из Набережных Челнов
Он защищал Малую Локню, предотвратив прорыв противника в сторону Курчатова
Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть памятник Герою России Сергею Чебневу (Отмель) из Набережных Челнов, который защищал Малую Локню, предотвратив прорыв противника в сторону Курчатова.
Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти героев и отметил успехи в разминировании региона, где уже обезврежено почти три тысячи взрывоопасных предметов с помощью специалистов из Северной Кореи. После завершения работ планируется провести комплекс мероприятий по восстановлению инфраструктуры.
