В Курской области установят памятник Сергею Чебневу из Набережных Челнов

Он защищал Малую Локню, предотвратив прорыв противника в сторону Курчатова

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть памятник Герою России Сергею Чебневу (Отмель) из Набережных Челнов, который защищал Малую Локню, предотвратив прорыв противника в сторону Курчатова.

Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти героев и отметил успехи в разминировании региона, где уже обезврежено почти три тысячи взрывоопасных предметов с помощью специалистов из Северной Кореи. После завершения работ планируется провести комплекс мероприятий по восстановлению инфраструктуры.

Наталья Жирнова