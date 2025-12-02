Новости общества

19:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Курской области установят памятник Сергею Чебневу из Набережных Челнов

18:21, 02.12.2025

Он защищал Малую Локню, предотвратив прорыв противника в сторону Курчатова

В Курской области установят памятник Сергею Чебневу из Набережных Челнов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть памятник Герою России Сергею Чебневу (Отмель) из Набережных Челнов, который защищал Малую Локню, предотвратив прорыв противника в сторону Курчатова.

Губернатор подчеркнул важность сохранения памяти героев и отметил успехи в разминировании региона, где уже обезврежено почти три тысячи взрывоопасных предметов с помощью специалистов из Северной Кореи. После завершения работ планируется провести комплекс мероприятий по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, что памятник нефтяникам Лениногорска претендует на включение в реестр ОКН.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также