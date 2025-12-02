Сергей Андреев назначен послом России в Словакии
Владимир Путин освободил его от должности посла в Польше
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Сергей Андреев освобождается от должности российского посла в Польше и назначается на должность посла в Словакии вместо Игоря Братчикова.
«Освободить Андреева Сергея Вадимовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.
Андреев занимал позицию посла в Варшаве с 2014 года.
Ранее замглавы МЧС Антона Герасимова освободили от должности указом президента.
