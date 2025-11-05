Новости общества

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Замглавы МЧС Антона Герасимова освободили от должности указом президента

16:50, 05.11.2025

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов

Замглавы МЧС Антона Герасимова освободили от должности указом президента
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В указе дословно говорится: «Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».


Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также