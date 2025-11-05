Замглавы МЧС Антона Герасимова освободили от должности указом президента
Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Антона Герасимова от должности заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В указе дословно говорится: «Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
