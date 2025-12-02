Айдар Метшин выступил автором законопроекта о разведении домашних животных

По мнению депутата, законопроект сможет упорядочить рынок и «не допустить безответственного обращения с братьями нашими меньшими»

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин инициировал внесение законопроекта о системном регулировании разведения домашних животных и борьбе с недобросовестной торговлей питомцами. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Проект предусматривает внедрение федеральных стандартов в сфере разведения животных. Ключевыми пунктами документа станут обязательное документальное подтверждение происхождения определенных видов животных и единый учет как самих питомцев, так и их заводчиков. В рамках законопроекта планируется создание специализированной некоммерческой организации. Ее задачами станут ведение реестра заводчиков по каждому виду животных, разработка и контроль соблюдения стандартов разведения, организация обучения специалистов, проведение выставок и популяризация пород.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Такой подход позволит упорядочить рынок, защитить права будущих владельцев и, главное, не допустить безответственного обращения с братьями нашими меньшими, — написал Айдар Метшин.

Еще в июле «Реальное время» писало об инициативе Минприроды по данному вопросу. О том, как на это отреагировали питомники и ответственные за развитие дог-френдли-среды в Татарстане, — в материале.

Наталья Жирнова