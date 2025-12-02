Студенты Казанского медуниверситета удостоены президентских стипендий
Повышенную выплату получили обучающиеся по направлению «Здравоохранение и медицинские науки»
Студенты Казанского государственного медицинского университета стали обладателями стипендий президента и правительства России на 2025/26 учебный год. Повышенную выплату получили обучающиеся по направлению «Здравоохранение и медицинские науки», сообщает пресс-служба университета.
- Четыре студента удостоены стипендий президента России в 30 тыс. рублей: Арсений Данилин, Алия Касымова, Амир Юсупов и Азалия Янтыкова.
- Стипендии правительства в размере 20 тыс. рублей присуждены 12 студентам: Диане Абдуллиной, Алине Гилязовой, Никите Мардарьеву, Ксении Осиповой, Гельфии Рамаевой, Элине Рувинской, Зиле Сафиуллиной, Эвелине Сычевой, Анне Тереховой, Айнуру Шаймарданову, Максиму Широбокову и Эльмире Файзуллиной.
Напомним, что студентам творческих вузов Татарстана повысят ежемесячную стипендию. Размер ежемесячной стипендии составит 2 224 рубля на каждого обучающегося.
