Новости общества

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Студенты Казанского медуниверситета удостоены президентских стипендий

17:37, 02.12.2025

Повышенную выплату получили обучающиеся по направлению «Здравоохранение и медицинские науки»

Студенты Казанского медуниверситета удостоены президентских стипендий
Фото: Максим Платонов

Студенты Казанского государственного медицинского университета стали обладателями стипендий президента и правительства России на 2025/26 учебный год. Повышенную выплату получили обучающиеся по направлению «Здравоохранение и медицинские науки», сообщает пресс-служба университета.

  • Четыре студента удостоены стипендий президента России в 30 тыс. рублей: Арсений Данилин, Алия Касымова, Амир Юсупов и Азалия Янтыкова.
  • Стипендии правительства в размере 20 тыс. рублей присуждены 12 студентам: Диане Абдуллиной, Алине Гилязовой, Никите Мардарьеву, Ксении Осиповой, Гельфии Рамаевой, Элине Рувинской, Зиле Сафиуллиной, Эвелине Сычевой, Анне Тереховой, Айнуру Шаймарданову, Максиму Широбокову и Эльмире Файзуллиной.

Напомним, что студентам творческих вузов Татарстана повысят ежемесячную стипендию. Размер ежемесячной стипендии составит 2 224 рубля на каждого обучающегося.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также