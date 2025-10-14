Студентам творческих вузов Татарстана повысят ежемесячную стипендию

Размер ежемесячной стипендии составит 2 224 рубля на каждого обучающегося

Фото: Реальное время

Кабмин Татарстан опубликовал проект постановления о ежемесячных выплатах в виде стипендий студентам высших учебных заведений, обучающимся по образовательным программам, необходимым для отрасли культуры. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционною экспертизу.

Согласно документу, размер ежемесячной стипендии составит 2 224 рубля на каждого обучающегося. Выплаты будут назначаться студентам, обучающимся в вузах за счет средств федерального бюджета по очной форме на основании договора о целевом обучении, заключенного с Минкультом Татарстана.

Обязательным условием получения стипендии является наличие в договоре о целевом обучении обязательства отработать в Минкульте или подведомственном учреждении не менее трех лет по полученной специальности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года. Минфину республики поручено ежегодно предусматривать необходимые средства в бюджете республики для осуществления этих выплат.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минкульт региона, который также будет вести контроль за целевым использованием бюджетных средств и соблюдением условий договора о целевом обучении.

Анастасия Фартыгина