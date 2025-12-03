Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

Местами мокрый снег и дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, днем — от -1 до +3 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

Галия Гарифуллина