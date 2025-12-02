Экстремисты будут согласовывать денежные переводы с Росфинмониторингом

Ведомство обязуется вынести решение в течение 10 рабочих дней

Фото: Дарья Пинегина

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ужесточает контроль за финансовыми операциями россиян, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеются данные о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Теперь они должны совершать их по предварительному согласованию с Росфинмониторингом.

Согласно новому закону, экстремисты смогут пользоваться только определенными банковскими счетами. Для осуществления любых операций им потребуется обратиться в Росфинмониторинг с соответствующим заявлением, в котором необходимо указать планируемые операции.

Ведомство обязуется вынести решение в течение 10 рабочих дней, либо разрешая, либо запрещая заявленную операцию. Порядок направления заявлений, основания для отказа в их удовлетворении, а также механизм информирования о результатах рассмотрения будут определены Росфинмониторингом в отдельном нормативном акте.

Закон предусматривает контроль не только над зарплатой таких лиц, но и над иными видами доходов, перечень которых определит правительство. При этом гражданам, чьи средства были заблокированы, будет предоставлено право уплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Помимо этого, внесенные поправки расширяют круг лиц, чьи банковские счета и вклады могут быть приостановлены. Теперь эта мера распространяется и на тех, в отношении кого есть сведения о причастности к диверсиям. Ранее данная норма применялась к лицам, причастным к экстремистской деятельности, терроризму и распространению оружия массового уничтожения.

Документ также содержит ряд уточнений, касающихся введения и применения специальных экономических и принудительных мер. Отмечается, что замораживание или блокировка денег и другого имущества должны осуществляться без промедления. Кроме того, закон устанавливает, что информирование лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию их средств и иного имущества, не будет допускаться до фактического применения таких мер.

Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера за девять месяцев 2025 года составило 4 467 — это новый максимум за последние годы, следует из материалов МВД России.



Рената Валеева