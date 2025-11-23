В России зафиксирован рекордный рост преступлений террористического характера

Их количество достигло 4,5 тыс. за девять месяцев

Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера за девять месяцев 2025 года составило 4 467 — это новый максимум за последние годы, следует из материалов МВД России, которые проанализировал ТАСС.

При этом, за 9 месяцев 2024 года было зарегистрировано 2,6 тыс. преступлений террористического характера, в январе — сентябре 2023 года — 1,7 тысячи. Именно два года назад наблюдалось снижение числа террористических преступлений. В январе — сентябре 2022 года их количество составило 1,8 тысячи.

Преступления террористического характера включают в себя не только теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование. К ним же относятся захват заложников, организация террористического сообщества или организации и участие в них, а также несообщение о готовящихся преступлениях террористической направленности. К преступлениям экстремистской направленности в УК РФ относятся преступления, которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

