Депутаты предложили наказывать за фиктивные браки с бойцами СВО

В случае совершения преступления в составе организованной группы виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Фото: Динар Фатыхов

В России может быть введена уголовная ответственность за мошенничество при получении пособий и других мер социальной поддержки через фиктивные браки, включая случаи, связанные с участниками СВО. Соответствующий законопроект разработан фракцией ЛДПР, о чем сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

За мошенничество такого рода предлагается штраф в размере до 1 млн рублей, исправительные или принудительные работы. В случаях особо крупного размера или совершения преступления в составе организованной группы виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что подобные действия, когда так называемые «черные вдовы» наживаются на гибели военных, отдавших свои жизни за страну, нельзя приравнивать к обычному мошенничеству.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Подобные преступления предполагают полное отсутствие какой-либо морали и духовности у исполнителей. Это плевок неуважения в сторону матерей, жен и детей погибших героев, — заявил депутат.

По словам Слуцкого, в России отмечается рост числа подобных преступлений. В качестве примера он привел случай в Архангельской области, где аферисты убедили мужчину заключить фиктивный брак и отправиться в зону СВО. После его гибели на поле боя мошенники смогли получить 15 млн рублей выплат.

Рената Валеева