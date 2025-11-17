Новым директором Университета Иннополис назначат Дмитрия Вандюкова

2 декабря руководство Университета Иннополис перейдет к Дмитрию Вандюкову. Его кандидатуру поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этих кадровых изменениях в руководстве вуза объявили сотрудникам на общем собрании.

Сообщается, что действующий директор Искандер Бариев принял решение покинуть пост, он занимал эту должность с 1 сентября 2024 года.

Дмитрий Вандюков имеет значительный опыт работы в сфере инновационных технологий — с 2016 года он участвует в развитии инновационного центра Иннополис. Документы о назначении нового руководителя подписали учредители университета — представители Минцифры России и Минзем Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На собрании также стало известно, что вопрос о назначении нового мэра будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета депутатов Иннополиса.

— Уверен, что совместная работа с ректором даст значимый прирост качества эффективного развития и новые его направления. С 2 декабря исполняющим обязанности мэра до проведения следующих выборов будет назначен Ильдар Хуззятов, который является руководителем исполкома города и 10 лет участвует в развитии инновационного центра Иннополис, — сказал вице-премьер Роман Шайхутдинов.

Наталья Жирнова