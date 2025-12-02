Экономия на госзакупках в Татарстане за 11 месяцев превысила 5,3 млрд рублей

В республике было заключено почти 55 тыс. контрактов на общую сумму, превышающую 260 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Татарстан сэкономил более 5,3 млрд рублей бюджетных средств за январь — ноябрь 2025 года. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по закупкам.

За отчетный период в республике было заключено почти 55 тыс. контрактов на общую сумму, превышающую 260 млрд рублей.

Детализация экономии:

региональные заказчики внесли основной вклад, обеспечив экономию в размере 3,9 млрд рублей, что составило 1,93% от общего объема их закупок. Особо отличились органы госвласти, сэкономив 2,4 млрд рублей (2,53%);

муниципальные заказчики также показали высокий результат, достигнув экономии в 1,4 млрд рублей, что составило 5,31% от объема их закупок. При этом органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения обеспечили экономию в 980 млн рублей (6,55%).

— Достигнутая экономия в 5,28 миллиарда рублей — это не просто цифра. Это реальные средства, которые будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития нашей республики. Высокие показатели экономии свидетельствуют об эффективности системы государственных закупок в Татарстане и ответственном подходе всех участников процесса, — прокомментировал результаты председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Среди крупнейших извещений за этот период было размещено извещение Главным инвестиционно-строительным управлением Республики Татарстан на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 3,4 млрд рублей.

Также отмечается активное участие малого и среднего предпринимательства: с субъектами МСП заключено 34 372 договора на общую сумму более 41,31 миллиарда рублей.

Напомним, по итогам января — октября 2025 года экономия бюджетных средств на госзакупках в Татарстане составляла 4,6 млрд рублей.

Рената Валеева