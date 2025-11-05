Экономия на госзакупках в Татарстане за 10 месяцев превысила 4,5 млрд рублей

За отчетный период в республике заключили 49,6 тыс. контрактов на общую сумму 233,9 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане по итогам января — октября 2025 года экономия бюджетных средств на госзакупках составила 4,59 млрд рублей. Это стало результатом закупочной деятельности, предварительные итоги которой подвел Госкомитет региона по закупкам.

За отчетный период в республике заключили 49,6 тыс. контрактов на общую сумму 233,9 млрд рублей. Наиболее значительную экономию обеспечили муниципальные заказчики, сэкономившие 1,31 млрд рублей, что составило 5,21% от объема их закупок.

Органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения показали абсолютное лидерство в эффективности, сберегая 0,94 млрд рублей (6,62%). Региональные заказчики также внесли свой вклад, обеспечив экономию в 3,28 млрд рублей (1,78%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Результаты закупочной деятельности за 10 месяцев текущего года свидетельствуют о высоком уровне конкуренции и прозрачности процедур в нашей республике. Мы видим, что система государственных и муниципальных закупок эффективно работает на всех уровнях, позволяя существенно экономить бюджетные средства при сохранении качества приобретаемых товаров, работ и услуг, — отметил председатель Госкомитета Марат Зиатдинов.

Среди наиболее крупных проектов 2025 года выделяются договор на строительно-монтажные работы стоимостью 3,42 млрд рублей с ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и контракт на 2,84 млрд рублей по строительству дорог, заключенный ГКУ «Главтатдортранс» со сроком исполнения до 20 декабря 2027 года.

Напомним, что бизнес Татарстана привлек 6,7 млрд рублей под госгарантии в 2025 году.



